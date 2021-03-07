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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فرقة «تلاتة أخوات» على المسرح المكشوف بالأوبرا.. 11 مارس

الأحد 07/مارس/2021 - 11:58 ص
تلاتة أخوات
تلاتة أخوات
حسن أمين
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تستعد فرقة «تلاتة أخوات» الغنائية، والمكونة من (حور ومحمد وماسة تامر نور)، لإحياء حفل جديد على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء يوم 11 مارس المقبل، بقيادة المايسترو مصطفى محمود.

ويعتبر الحفل الجديد استكمالا للنجاحات التي حققتها الفرقة خلال حفلاتها السابقة، التي كان آخرها حفلها في قصر الأمير طاز التى اختتمت به الفرقة نشاطها الفني في 2020.

ويقدم الأشقاء الثلاثة، العديد من الأغنيات الكلاسيكية والحديثة، خلال الحفل المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

من المقرر أن يشدو «محمد» بأغنيات «المستبدة» لكاظم الساهر، و«سماح» لمحمد قنديل، و«فقدتك» لحسين الجسمي، و«أهل الفن» لإسماعيل يس، و«النور مكانه في القلوب» لمدحت صالح.

فيما تشدو «حور» بأغنية «يا صبرا يانا» لأصالة، و«هوا يا هوا» لعفاف راضي، و«اسمعوني» لوردة، و«كلمات» لماجدة الرومي، و«ياشمس يا منورة» لمى فاروق، أما «ماسه» فتشدو بأغنيات «كان الزمان وكان» لفيروز، و«اسمع قلبي» لماجدة الرومي، و«الدنيا ربيع» لسعاد حسني، و«يا غايب عن عيوني» لرجاء بلمليح، و«كيكو» لسعاد حسني

وسيشدو الثلاثي جماعيا بأغنيات «مصر هي أمي» لعفاف راضي، و«كله بالجنيه» لأصالة ومصطفى حجاج.

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