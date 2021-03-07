رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل حلقة راغب علامة في «يوم ليك» على الحياة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:48 ص
راغب علامة
راغب علامة
محمد قدري
طباعة
تبدأ شبكة تليفزيون الحياة بداية من اليوم عرض الحلقة الأولى من البرنامج الضخم "يوم ليك" تقديم الإعلامية سمر يسر في تمام الساعة الحادية عشرة في أولى حلقات الموسم الأول.

ويحل النجم اللبناني الكبير راغب علامة ضيف الحلقة الأولى من برنامج "يوم ليك" حيث يقدم مجموعة كبيرة من أهم أغانيه ويفتح قلبه لعدد من الأسئلة الجادة على المستوى الشخصي والفني والغوص داخل عالمه.

كما يتناول البرنامج كيف اجتاز محنة كورونا وموقفه من اللقاح، وعلاقته بأولاده وأصدقاءه كما يقدم بعض الأغاني بمشاركة سمر يسري على مسرح البرنامج.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء، اليوم الأحد والجزء الثاني منه غدا الاثنين على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتشهد الحلقات القادمة مجموعة كبيرة من المفاجئات من خلال مجموعة كبيرة من النجوم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا