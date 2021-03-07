تفاصيل حلقة راغب علامة في «يوم ليك» على الحياة

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة بداية من اليوم عرض الحلقة الأولى من البرنامج الضخم "يوم ليك" تقديم الإعلامية سمر يسر في تمام الساعة الحادية عشرة في أولى حلقات الموسم الأول.ويحل النجم اللبناني الكبير راغب علامة ضيف الحلقة الأولى من برنامج "يوم ليك" حيث يقدم مجموعة كبيرة من أهم أغانيه ويفتح قلبه لعدد من الأسئلة الجادة على المستوى الشخصي والفني والغوص داخل عالمه.كما يتناول البرنامج كيف اجتاز محنة كورونا وموقفه من اللقاح، وعلاقته بأولاده وأصدقاءه كما يقدم بعض الأغاني بمشاركة سمر يسري على مسرح البرنامج.ومن المقرر أن يذاع اللقاء، اليوم الأحد والجزء الثاني منه غدا الاثنين على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتشهد الحلقات القادمة مجموعة كبيرة من المفاجئات من خلال مجموعة كبيرة من النجوم.