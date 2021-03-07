طالبات الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي: امتحان الفيزياء «سهل»

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية، محافظة الجيزة، أبوابها لخروج طالبات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، عقب انتهاء الموعد المحدد لامتحان مادة الفزياءوقالت سناء أحمد، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، لـ«الدستور» إن الامتحان لم يكن صعبا، وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أن السيستم كان يعمل بشكل جيد ولم يسقط أو يحدث ضعف في سرعة الإنترنتوهو ما أكدته زميلتها كريمة يحيى، أن «الامتحان كان سهل ولكن الجزء الخاص بالمسائل الفزيائية كان الأكثر صعوبة، ما كان يفرق بين الطالب المتفوق والعادي».يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، اختبار مادتي التاريخ للشعبة الادبية والفزياء للشعبة العلمية، بنظام التابليت.