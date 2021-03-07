طالبات الشهادة الإعدادية: «الامتحان المجمع شتت ذهننا»

فتحت مدرسة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي المحمدية سابقا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة العمرانية، محافظة الجيزة، أبوابها لخروج طالبات الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الموعد المحدد للامتحان المجمع الذي أقره طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتحديد مستوى الطلاب في الفصل الدراسي الأول.قالت مريم أحمد، الطالبة بالشهادة الإعدادية، لـ"الدستور": إن الامتحان لم يكن صعبا ولكن اللغة الإنجليزية كانت هي الأشد صعوبة، معلقة: "الامتحان كان طويل جدا".والتقطت منها حنان أشرف طرف الحديث قائلة: "الامتحان كان مشتتا للانتباه بشكل كبير وده أثر علينا جدا"، من جهتها قالت فريدة محمد إن فكرة الامتحان المجمع سيئة جدا وتضر بمصلحتنا التعليمية.يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع للترم الأول، والذي أقره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضمن قرارات استئناف الدراسة وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.