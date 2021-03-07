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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:00 ص
محاضر لعدم ارتدائهم
محاضر لعدم ارتدائهم الكمامات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 11643 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11553) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (90) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (589) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (167) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1104 شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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