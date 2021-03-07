بدء الامتحان الموحد لطلاب الإعدادية وسط إجراءات احترازية مشددة

بدأ منذ قليل الامتحان الموحد، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول بمدارسهم، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة واحترازية، حفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقررت الوزارة، أن يكون امتحانا واحدا لجميع المواد "متعدد التخصصات" فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية، وسيكون نتيجة هذا الامتحان اجتياز أو عدم اجتياز.وشددت الوزارة على أن لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.وأضافت الوزارة، أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك، على أن يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فنى..الخ) وفق تلك الدرجات.وأكدت الوزارة أنه يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.