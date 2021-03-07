حظك اليوم.. برج الميزان 7 مارس 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: تتميز بشعبية كبيرة وسط أصدقاءك في العمل، فأنت شخص مميز وتستحق التقدير لما تبذله من مجهود في العمل، ابقى وراء هدفك وستحقق أحلامك.عاطفيا: حاول أن تصلح ما أفسده الزمن بينك وبين شريكك، هو يحبك ولكن لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره معك.صحيا: أنت تعرض نفسك للمخاطر الصحية بسبب سوء تصرفاتك، حافظ على صحتك ونظم مواعيد نومك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.