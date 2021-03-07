حظك اليوم.. برج الأسد 7 مارس 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: حاول التخلص من التوتر والضغوط وتراكم المهام عليك،علاقتك متميزة مع زملائك وتساعدك على تخطي هذه العقبات.عاطفيا: حاول أن تغير من طريقة تعاملك مع المشكلات والمواقف الصعبة التي تقابلها في علاقاتك العاطفية وتصرف وفقا لحجم المشكلة حتى لا تزيد دون داعي.صحيا: تعاني من بعض الألم في الظهر والرقبة بسبب الجلوس فترات طويلة بشكل خاطئ انتبة لذلك جيدا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.