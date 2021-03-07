حظك اليوم.. برج الثور 7 مارس 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا: انت مجتهد وطموح وتستطيع تحقيق ماتريد بأقل الإمكانيات لذلك لاتيأس ولاتجعل أحد يحبطك.عاطفيا: قد يحدث خلاف بينك وبين الشريك، لا تجعله يأخذ الكثير من الوقت، وحاول ان تصلح علاقتك معه.صحيا: احرص علي ممارسة التمارين الرياضية والانتظام بتناول الاطعمة والمشروبات الصحية لتشعر بالنشاط والحيوية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.