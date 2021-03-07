حظك اليوم.. برج الحمل 7 مارس 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: تسير بخطي ثابتة لهدفك، عليك بالصبر والاستماع للاخرين والاستفادة من خبرتهم والتعاون معهم وقدم خبراتك لمن هم اقل منك.عاطفيا: عصبيتك وانفعالك بدون داعي تجعل الشريك ينفر منك، انت حنون عليك ان تهدأ حتي لاتهدم علاقتكم في لحظة غضب.صحيا: تحسن كبير في مشكلة صحية كنت تعاني منها منذ فترة ولكن ابعد عن التوتر والتزم الهدوء لتحافظ علي صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.