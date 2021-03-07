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محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيان مشترك بين ديوان عام المحافظة ونقابة محامين شمال البحيرة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:08 ص
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انه يكن كل التقدير والاحترام والود لجميع الساده المحامين ومهنه المحاماه باعتبارهم جزء عزيز من النسيج الوطني ودورهم فى إقامة العدل ورفع المظالم على كاهل الشعب،مشيرا إلى أن مكتبه والديوان العام مفتوح على مصرعيه لإستقبال المحامين وغيرهم في اي وقت على مدار اليوم.

ومن جانبه أكد عبد المنعم عودة نقيب محامي شمال البحيرة أن المحامين جزء لا يتجزء من الدوله وحاملين لهموم المواطن باعتبارهم لسان حاله وانهم في خندق واحد ابتغاء المصلحه العامه ورفعة الوطن.

جاء ذلك تلبيه لدعوه محافظ البحيره وعبد المنعم عودة نقيب محامى شمال البحيره بأحد قاعات المؤتمرات وبحضور مجلس النقابه ونخبه من المحامين وذلك عقب اندلاع خلاف بين محافظ البحيرة وأحد المحامين عندما طلب المحامى طلب مقابلة المحافظة بمكتبة بديوان عام المحافظة أثير على أثره بعض الخلافات بين محافظ البحيرة والمحامين الأمر الذي جعل الكثير على مواقع التواصل يقول إن هناك ظهور أزمة بينه وبين المحامين،
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

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