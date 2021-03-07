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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامى جمال وتامر عاشور يجتمعان فى حفل غنائى بمسرح المنارة

الأحد 07/مارس/2021 - 06:01 ص
رامى جمال وتامر عاشور
رامى جمال وتامر عاشور
حسن أمين
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يستعد كل من المطرب رامي جمال والمطرب تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا ضخما يجمع بينمها وذلك يوم 2 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن تطرح الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه أعرب الثنائي عبر حسابتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهما بإحياء الحفل.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام": ⁦"‬⁩من أسعد اللحظات لما يبقي عندي حفلة مع صديق عمري تامر عاشور يوم ٤٢ في المنارة هنستناكم إن شاء الله كل المعلومات عن التيكيت قريبا جدا".

ورد تامر عاشور عليه في التعليقات قائلا: "يشرفني يا فنان يا كبير ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى حفلة قوية".

كما نشر تامر عاشور صورة الحفل عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلا: "رامي جمال عشرة عمري وحبيبي ربنا دايما يوفقك هنستناكم في حفل المنارة يوم٤٢ هيبقى يوم جامد أنا متأكد"، ورد رامي جمال في التعليقات قائلا: "والله يا تامر غلاوتك عندي مفيش زيها من كرم ربنا أننا شقينا وحلمنا بيوم زي ده والحمد لله بنكبر بكرم ربنا وحب الناس أشوفك دائما أنجح الناس وأسعدهم".

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