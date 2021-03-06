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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامز جلال يستأنف تصوير برنامجه الرمضاني في السعودية

السبت 06/مارس/2021 - 03:59 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يستأنف الفنان رامز جلال خلال أيام تصوير برنامجه الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بالمملكة العربية السعودية، بعد أن قررت الشركة المنتجة للبرنامج نقل التصوير من الإمارات إلى المملكة.

وانتهى فريق عمل البرنامج مؤخرا من معاينة أماكن التصوير المختلفة وبناء الديكورات الخاصة بالبرنامج في السعودية، وتمت الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب لتنفيذ مشاهد المقلب المقرر أن يقوم به رامز جلال.

ولم تحدد أسرة البرنامج حتى الآن الاسم النهائي له ليكون مفاجأة للجمهور، حيث قررت الشركة المنتجة الكشف عن الاسم في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، على أن يسجل رامز جلال خلال الفترة المقبلة التتر والأغنية الدعائية للبرنامج الذي يحظي بنسبة مشاهدة كبيرة خلال شهر رمضان.

يذكر أن رامز جلال انتهى من تصوير ما يقرب من 10 حلقات من برنامجه الرمضاني الجديد في سرية تامة، والمقرر عرضه على شاشة mbc مصر في موسم رمضان المقبل.

واستعان رامز بالإعلامية السعودية لجين عمران للإيقاع بضيوفه، ويتكتم صناع البرنامج على تفاصيله بعد التشديد على القائمين عليه بعدم البوح بأي تفاصيل تخص البرنامج وضيوفه، واستضاف في الحلقات التي تم تصويرها عددا من نجوم الفن والرياضة.

ويعتمد البرنامج على فكرة جديدة في عالم برامج المقالب التي احترف رامز تقديمها على مدار السنوات الماضية في الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، ينتظر النجم رامز جلال تحديد موعد لعرض أحدث أفلامه الجديدة «أحمد نوتردام»، خلال الفترة القادمة، بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا المخرج محمود كريم بعمليات المونتاج والمكساج، ليصبح الفيلم جاهزا للعرض.

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى الفنان لحلها هو وطاقم الفيلم، ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم، ولم تقف مشاهد الفيلم عند الكوميديا بل تتطرق في الجزء الثاني من العمل للرعب والإثارة.

"أحمد نوتردام" يشارك في بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد.

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