موعد اذان المغرب في رمضان 2021







الخامس عشر: الثلاثاء 27 - أبريل - 2021 06:37 م

السادس عشر: الأربعاء 28 - أبريل - 2021 06:38 م

السابع عشر: الخميس 29 - أبريل - 2021 06:39 م

الثامن عشر: الجمعة 30 - أبريل - 2021 06:39 م

التاسع عشر: السبت 01 - مايو - 2021 06:40 م

العشرون: الأحد 02 - مايو - 2021 06:41 م

الحادي والعشرون: الأثنين 03 - مايو - 2021 06:41 م

الثاني والعشرون: الثلاثاء 04 - مايو - 2021 06:42 م

الثالث والعشرون: الأربعاء 05 - مايو - 2021 06:43 م

الرابع والعشرون: الخميس 06 - مايو - 2021 06:43 م

الخامس والعشرون: الجمعة 07 - مايو - 2021 06:44 م

السادس والعشرون: السبت 08 - مايو - 2021 06:45 م

السابع والعشرون: الأحد 09 - مايو - 2021 06:45 م

الثامن والعشرون: الإثنين 10 - مايو - 2021 06:46 م

التاسع والعشرون: الثلاثاء 11 - مايو - 2021 06:47 م

الثلاثين: الأربعاء 12 - مايو - 2021 06:47 م

يبحث المسلمون في كافة أنحاء العالم خلال الفترة الحالية عن موعد أذان المغرب في رمضان 2021.وتوفر الدستور لقرائها موعد أذان المغرب في رمضان 2021، ضمن خدماتها الإعلامية المتميزة التي تفيد القارئ والمواطن المصري بشكل خاص.ومن المتوقع، أن أول أيام شهر رمضان المعظم سيكون يوم 13 أبريل، أي أنه يبقى أقل من شهر على بداية الشهر الكريم.ونستعرض على قرائنا موعد أذان المغرب في رمضان 2021 وفقا لما أكده خبراء علم الفلك، حيث جاءت كالتالي:اليوم الأول: الثلاثاء 13 - أبريل - 2021 06:29 ماليوم الثاني: الأربعاء 14 - أبريل - 2021 06:29 مالثالث: الخميس 15 - أبريل - 2021 06:30 مالرابع: الجمعة 16 - أبريل - 2021 06:31 مالخامس: السبت 17 - أبريل - 2021 06:31 مالسادس: الأحد 18 - أبريل - 2021 06:32 مالسابع: الأثنين 19 - أبريل - 2021 06:32 مالثامن: الثلاثاء 20 - أبريل - 2021 06:33 مالتاسع: الأربعاء 21 - أبريل - 2021 06:34 مالعاشر: الخميس 22 - أبريل - 2021 06:34 مالحادي عشر: الجمعة 23 - أبريل - 2021 06:35 مالثاني عشر: السبت 24 - أبريل - 2021 06:36 مالثالث عشر: الأحد 25 - أبريل - 2021 06:36 مالرابع عشر: الأثنين 26 - أبريل - 2021 06:37 م