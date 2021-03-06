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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد اذان المغرب في رمضان 2021

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 م
رمضان
رمضان
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يبحث المسلمون في كافة أنحاء العالم خلال الفترة الحالية عن موعد أذان المغرب في رمضان 2021.

وتوفر الدستور لقرائها موعد أذان المغرب في رمضان 2021، ضمن خدماتها الإعلامية المتميزة التي تفيد القارئ والمواطن المصري بشكل خاص.

ومن المتوقع، أن أول أيام شهر رمضان المعظم سيكون يوم 13 أبريل، أي أنه يبقى أقل من شهر على بداية الشهر الكريم.

ونستعرض على قرائنا موعد أذان المغرب في رمضان 2021 وفقا لما أكده خبراء علم الفلك، حيث جاءت كالتالي:

موعد اذان المغرب في رمضان 2021

اليوم الأول: الثلاثاء 13 - أبريل - 2021 06:29 م
اليوم الثاني: الأربعاء 14 - أبريل - 2021 06:29 م
الثالث: الخميس 15 - أبريل - 2021 06:30 م
الرابع: الجمعة 16 - أبريل - 2021 06:31 م
الخامس: السبت 17 - أبريل - 2021 06:31 م
السادس: الأحد 18 - أبريل - 2021 06:32 م
السابع: الأثنين 19 - أبريل - 2021 06:32 م
الثامن: الثلاثاء 20 - أبريل - 2021 06:33 م
التاسع: الأربعاء 21 - أبريل - 2021 06:34 م
العاشر: الخميس 22 - أبريل - 2021 06:34 م
الحادي عشر: الجمعة 23 - أبريل - 2021 06:35 م
الثاني عشر: السبت 24 - أبريل - 2021 06:36 م
الثالث عشر: الأحد 25 - أبريل - 2021 06:36 م
الرابع عشر: الأثنين 26 - أبريل - 2021 06:37 م

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الخامس عشر: الثلاثاء 27 - أبريل - 2021 06:37 م
السادس عشر: الأربعاء 28 - أبريل - 2021 06:38 م
السابع عشر: الخميس 29 - أبريل - 2021 06:39 م
الثامن عشر: الجمعة 30 - أبريل - 2021 06:39 م
التاسع عشر: السبت 01 - مايو - 2021 06:40 م
العشرون: الأحد 02 - مايو - 2021 06:41 م
الحادي والعشرون: الأثنين 03 - مايو - 2021 06:41 م
الثاني والعشرون: الثلاثاء 04 - مايو - 2021 06:42 م
الثالث والعشرون: الأربعاء 05 - مايو - 2021 06:43 م
الرابع والعشرون: الخميس 06 - مايو - 2021 06:43 م
الخامس والعشرون: الجمعة 07 - مايو - 2021 06:44 م
السادس والعشرون: السبت 08 - مايو - 2021 06:45 م
السابع والعشرون: الأحد 09 - مايو - 2021 06:45 م
الثامن والعشرون: الإثنين 10 - مايو - 2021 06:46 م
التاسع والعشرون: الثلاثاء 11 - مايو - 2021 06:47 م
الثلاثين: الأربعاء 12 - مايو - 2021 06:47 م

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