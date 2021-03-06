تفاصيل مسلسل نشوى مصطفى الإماراتي الجديد لرمضان القادم





تفاصيل مسلسل نشوى مصطفى الإماراتي الجديد المسلسل الجديد يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وعائشة عبدالرحمن وجمعة علي ونشوى مصطفى ومروان عبدالله وهو من تأليف مرعي الحليان ومن إخراج باسم شعبو ومن المقرر عرضه على تليفزيون ابو ظبي رمضان القادم.



يهمك أيضاً: المسلسل الجديد يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وعائشة عبدالرحمن وجمعة علي ونشوى مصطفى ومروان عبدالله وهو من تأليف مرعي الحليان ومن إخراج باسم شعبو ومن المقرر عرضه على تليفزيون ابو ظبي رمضان القادم.

مشاهدات متواضعة لأغنية محمد منير الجديدة «زوق» (dostor.org)



وكانت نشوى وصلت للإمارات خلال الساعات الماضية وبدأت التصوير بالفعل وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في عمل خليجي، واستقبلها الفنانون الإماراتيون استقبالا حافلا ونشروا تغريدات ومنشورات عبر فيس بوك للترحيب بها ومن المقرر أن يكون مسلسلا اجتماعيا بالصبغة الكوميدية الخفيفة.

وكانت نشوى وصلت للإمارات خلال الساعات الماضية وبدأت التصوير بالفعل وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في عمل خليجي، واستقبلها الفنانون الإماراتيون استقبالا حافلا ونشروا تغريدات ومنشورات عبر فيس بوك للترحيب بها ومن المقرر أن يكون مسلسلا اجتماعيا بالصبغة الكوميدية الخفيفة.





تعاقدت الفنانة نشوى مصطفى بشكل رسمي على الوجود في المسلسل الإماراتي الجديد "اللي نحبهم" للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وتصور مشاهدها في العمل خلال الأيام الجارية.