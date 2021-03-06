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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مسلسل نشوى مصطفى الإماراتي الجديد لرمضان القادم

السبت 06/مارس/2021 - 01:03 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
محمد قدري
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تعاقدت الفنانة نشوى مصطفى بشكل رسمي على الوجود في المسلسل الإماراتي الجديد "اللي نحبهم" للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وتصور مشاهدها في العمل خلال الأيام الجارية.

تفاصيل مسلسل نشوى مصطفى الإماراتي الجديد

المسلسل الجديد يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وعائشة عبدالرحمن وجمعة علي ونشوى مصطفى ومروان عبدالله وهو من تأليف مرعي الحليان ومن إخراج باسم شعبو ومن المقرر عرضه على تليفزيون ابو ظبي رمضان القادم.

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وكانت نشوى وصلت للإمارات خلال الساعات الماضية وبدأت التصوير بالفعل وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في عمل خليجي، واستقبلها الفنانون الإماراتيون استقبالا حافلا ونشروا تغريدات ومنشورات عبر فيس بوك للترحيب بها ومن المقرر أن يكون مسلسلا اجتماعيا بالصبغة الكوميدية الخفيفة.

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