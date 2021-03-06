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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حاتم يبدأ تصوير دوره في «ليه لأ»

السبت 06/مارس/2021 - 11:32 ص
الفنان الشاب أحمد
الفنان الشاب أحمد حاتم
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان الشاب أحمد حاتم، تصوير أولى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ"، والذى قدمت الجزء الأول منه الفنانة أمينة خليل.

ووقع اختيار الشركة المنتجة للعمل على أحمد حاتم للقيام بدور البطولة أمام منة شلبي التي تم اختيارها لتقديم الجزء الثانى من المسلسل المقرر تقديمه فى عدة أجزاء تقدم كل جزء بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة عن أسماء الأبطال المشاركين فى العمل خلال أيام، وتدور أحداثه في 15 حلقة وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وانتهى حاتم مؤخرا من تصوير دوره في فيلم" السرب" حيث يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل الذي يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فيلم السرب، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغني

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