مشاهدات متواضعة لأغنية محمد منير الجديدة «زوق»

حققت "زوق" أحدث أغنيات الكينج محمد منير، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مساء أمس، مشاهدات متواضعة للغاية خلال ما يقرب من 20 ساعة.وحققت الأغنية التي طرحت أمس الجمعة 100 ألف مشاهدة فقط وهي قليلة للغاية بالنسبة للمشاهدات التي حققتها باقي أغنياته التي أطلقها خلال الأسابيع الماضية مثل أغنية "باب الجمال" وغيرها كأغنية "أنا "رايق التي حققت أضعاف هذه المشاهدات في الوقت نفسه.أغنية "زوق" تعد إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "باب الجمال" وهي من كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع موسيقي رومان بونكا، وميكساج وماستر أسامة الهندي، وإشراف مهندس الصوت خالد محسب والأغنية من توزيع شركة قنوات.