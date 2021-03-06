«تعليم بورسعيد»: 100% من طلاب «أولى ثانوي» تمكنوا من دخول المنصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم السبت، عن أن 100% من طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من دخول المنصة وأداء امتحان مادتي فلسفة ومنطق والفيزياء إلكترونيًا.وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 5248 طالبا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وبلغ عدد الحضور في الفترة الأولى 5238 طالب بنسبة 99.81%، والحضور في الفترة الثانية 5238 طالب بنسبة 99.81%، وتغيب 10 طلاب في كل فترةوأكدت على أنه لم تسجل أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، ولم يجرى رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.