محكمة الاحتلال بالقدس توافق على وقف أعمال الحفر في مقبرة اليوسفية

وافقت محكمة الاحتلال بالقدس على طلب تقدم به محامون مقدسيون من أجل وقف أعمال الحفر في المقبرة اليوسفية، المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.وقال المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - إن محكمة "الصلح" في القدس أصدرت قرارها في الطلب المقدم من قبل بلدية الاحتلال في القدس و"سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" الإسرائيلية، لإلغاء قرار أمر المنع وحظر الأعمال في مقبرة اليوسفية الذي تقدما به، وقد نجحا في استصداره بداية العام، والذي أوقف أعمال الهدم لسور ودرجات المقبرة.وأوضحا أن المحكمة رفضت في قرارها، الطلب المقدم لها باستئناف أعمال الهدم والجرف والنبش في المقبرة، وأبقت على استمرار أمر المنع والحظر المفروض على البلدية.