ارتياح بين طلاب الغربية بعد سهولة الفلسفة والفيزياء

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الغربية، بعد أن أدى الطلاب امتحاني الفلسفة والمنطق، والفيزياء إلكترونيًا داخل المدارس.وقالت رحمة عصام، طالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي، إن أسئلة الفلسفة والمنطق كانت سهلة، عدا بعض الجزئيات البسيطة ولكن تم الإجابة عنها والامتحان للطالب المتوسط فيما أقل، مضيفة أن القليل من زميلاتها واجهتهن مشاكل تقنية ولم يستطعن أداء الامتحان، بينما أدى الأغلبية الامتحان بسهولة، مشيرة إلى أن امتحان الفلسفة جاء متوسطًا والوقت كان كافيًا، مؤكدة أن جميع الذين نجحوا في أداء الامتحان معتمدين علي شبكة المدرسة.أما ملك احمد، طالبة بنفس المدرسة، فأكدت أن "سيستم" الامتحان فتح في موعده معها، بينما تأخر في البدء وقت بسيط عند بعض زميلاتها، وواجهت بعضهن مشاكل بسيطة في بداية زمن الاختبار، موضحة أن أسئلة الامتحان اختيار من متعدد، مضيفة ان امتحان الفيزياء جاء أسهل مما توقع الجميع.وطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنه حال تعطل الشبكة في الامتحانات سواء للصف الأول والثاني الثانوي الإلكترونية، فالوزارة ستُعيد الامتحان في وقت لاحق للطالب.