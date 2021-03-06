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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفلسفة» تثلج قلوب طلاب الأول الثانوي في قنا (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 11:23 ص
طلاب الأول الثانوي
طلاب الأول الثانوي
قنا: إسلام البكري
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سادت حالة من السعادة بين طلاب الصف الأول الثانوي، وأولياء الأمور بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، عقب أداء امتحان مادة الفلسفة.

و قال طارق عباس، أحد أولياء الأمور بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن نجله طالب الصف الأول الثانوي العام بمدرسة الشهيد خيرت القاضي، أدى امتحان المادة الأولي وهي مادة الفلسفة، وأسعدته بسبب سهولتها.

وأضاف "عباس" لـ "الدستور" ان المادة أسعدت قلوب طلاب الصف الأول الثانوي، وأثلجت صدورهم، لافتًا إلي ان الطلاب لم تواجههم أي مشكلات في نظام الامتحانات و"السيستم"، موضحا " لم يحدث خلل على الإطلاق"، متمنيًا استمرار ذلك خلال الامتحانات المقبلة التي ستسمر حتي الاثنين المقبل".

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