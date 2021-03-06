حظك اليوم.. برج العذراء السبت 6 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة الفلك مروة نصر حظك اليوم السبت لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيا: أدائك في مجالك متميز مما ينعكس على عملك واهتمامك به، تجنب المشاكل مع زملائك في العمل.عاطفيا: تحتاج الكثير من الصبر للتعامل مع شريكك، كن حذر معه في تعاملك وكلامك حتى لا تزيد توتر العلاقة بينكما.صحيا: تشعر بالتحسن من بعض الأعراض التي كانت تزعجك الفترة الماضية بسبب تقلبات الطقس.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.