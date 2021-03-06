حظك اليوم.. برج الحمل السبت 6 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة الفلك مروة نصر حظك اليوم السبت لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: عملك الجاد يرفع من شأنك وقدرك أمام زملائك ورؤسائك، اجتهادك سبب إعجاب الجميع بك.عاطفيا: الحب الحقيقي لا يرتبط بالكلام ولكن أساسه هو الأفعال والمواقف التي تؤكد إذا كان حقيقي أو غير ذلك.صحيا: حاول أن تمارس رياضة المشي فهى سوف تساعدك على إنقاص وزنك وتجديد نشاطك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.