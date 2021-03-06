حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 6 مارس 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد

العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيا: عملك الجاد يرفع من شأنك وقدرك أمام زملائك ورؤسائك، اجتهادك سبب إعجاب الجميع بك.عاطفيا: الحب الحقيقي لايرتبط بالكلام ولكن أساسه هو الأفعال والمواقف التي تؤكد إذا كان حقيقي أو غير ذلك.صحيا: حاول أن تمارس رياضة المشي فهى سوف تساعدك على إنقاص وزنك وتجديد نشاطك.مهنيا: قد تقابلك بعض الصعوبات التي تعطلك عن تنفيذ خططك العملية، ولكن بهدوئك وحكمتك سوف تتخطى ذلك.عاطفيا: تعيش حالة من التفاهم والرومانسية مع الحبيب، لا تدع المشاكل الصغيرة تفسد عليكما هذا الحب.صحيا: تناولك للوجبات السريعة يتسبب في زيادة وزنك وتعب في جهازك الهضمي، حاول إدخال الأطعمة الصحية لتحافظ على جسمك.مهنيا: تملك الكثير من الافكار المقنعة للجميع التي تساعدك على إنجاز عملك ووصولك لهدفك بشكل كبير.عاطفيا: من الممكن الدخول في علاقة عاطفية أو الرجوع لعلاقة من الماضي فيها انجذاب كبير رغم أنه شخص مختلف عنك كثيرا.صحيا: صحتك جيدة ولديك طاقة لإنجاز العديد من المهام ولكن حاول الاسترخاء ولا تستنزف طاقتك على أي شئ غير مفيد لك.مهنيا: ابتعد عن الأشخاص كثيرين الانتقاد واهتم بعملك أكثر، فكرة جديدة قد تتحول لمشروع مثمر.عاطفيا: تغيرات إيجابية في علاقتك العاطفية تشعرك بالسعادة وتقربك من الحبيب.صحيا: من الممكن أن تشعر ببعض الإعياء نتيجة إهمالك لصحتك، استشر الطبيب والتزم بتعليماته.مهنيا: فرصة جديدة لك حاول أن تستغلها لصالحك، سوف يكون لها عائد مادي جيد خلال الفترة القادمة.عاطفيا: علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد حاول الاعتناء بشريكك لأنه يحتاج الاهتمام منك.صحيا: تعاني بعض المشكلات الصحية مثل الضغط والصداع النصفي بسبب كثرة الضغوطات والتفكير المستمر.مهنيا: أدائك في مجالك متميز مما ينعكس على عملك واهتمامك به، تجنب المشاكل مع زملائك في العمل.عاطفيا: تحتاج الكثير من الصبر للتعامل مع شريكك، كن حذر معه في تعاملك وكلامك حتى لا تزيد توتر العلاقة بينكما.صحيا: تشعر بالتحسن من بعض الاعراض التي كانت تزعجك الفترة الماضية بسبب تقلبات الطقس.مهنيا: أنت في حالة مزاجية جيدة وذلك سوف ينعكس على عملك بشكل كبير وتستطيع إنجاز جميع مهامك بنجاح وسهولة.عاطفيا: بداية جديدة لك تزيد من تفاهمك وقربك من الشريك وهذا سيزيد بينكما الحب بشكل كبير.صحيا: كنت تعاني من مشاكل صحية الفترة السابقة ولكن سوف تبدأ بالتشافي وتتحسن صحتك كثيرا.مهنيا: قم بمراجعة أعمالك السابقة وتأكد من عدم وجود أخطاء بها، ضع الخطط التي تساعدك على تحسين عملك والتركيز أكثر.عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك بشكل كبير هناك أطراف أخرى تحاول التدخل بينكما حاول التصدي لهذه المحاولات حتى لا تتفاقم الأمور بينكما.صحيا: صحتك غير جيدة قد تعاني من وجع بالمعدة وعسر هضم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي نتيجة للتوتر والضغوطات كن حذر.مهنيا: حاول أن لا تضغط نفسك وأعصابك أكثر من ذلك وكن مرن في عملك وفكر جيدا حتى لا تأخذ القرارات الخاطئة.عاطفيا: قد تخطأ في تقييم مشاعرك تجاه الحبيب، لذلك فكر جيدا قبل أن تقرر هل ستستمر في العلاقة أم لا؟.صحيا: حاول أن تقوي جهاز المناعة لديك بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية هذه الفترة.مهنيا: يصادفك حظ جيد في عملك ويجعلك قادرًا على أخذ خطوة وتنفيذ قرارات سوف يكون لها تأثير كبير عليك الفترة القادمة.عاطفيا: علاقتك جيدة بالشريك، هذه العلاقة الأنسب لك لذلك حافظ عليها، عليك مشاركة شريكك في جميع مخاوفك وتتحدث بوضوح معه.صحيا: بسبب التوترات والضغوطات تشعر بأنك تعاني من الإرهاق والأرق، كذلك أنت عرضه لنزلات البرد والسعال حافظ على صحتك أكثر.مهنيا: حاول أن تلتزم أكثر بمواعيد عملك، مشروع جديد تفكر الدخول به سوف يكون له أثر وتحسن كبير في عملك.عاطفيا: جدد علاقتك مع الحبيب، وانسى الخلافات التي مرت عليكما الفترة الماضية هو في حاجة لوجودك بجانبه.صحيا: التزم بالإجراءات الوقائية حتى لا تكون عرضة لنزلات البرد والسعال هذه الفترة.مهنيا: عليك تعلم أشياء جديدة تكسر بها الروتين الذي اعتدت عليه في عملك حتى تستطيع جذب انتباه رؤسائك إليك.عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك تجنبا الحوارات والمناقشات التي تفاقم من المشاكل بينكما هذه الفترة.صحيا: اعتني بصحتك أكثر إذا كنت تعاني من بعض آلام العظام لا تهمل فيها ولا تؤجل زيارة الطبيب أكثر من ذلك.