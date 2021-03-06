حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 6 مارس 2021
السبت 06/مارس/2021 - 07:34 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة الفلك مروة نصر حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيا: عملك الجاد يرفع من شأنك وقدرك أمام زملائك ورؤسائك، اجتهادك سبب إعجاب الجميع بك.
عاطفيا: الحب الحقيقي لايرتبط بالكلام ولكن أساسه هو الأفعال والمواقف التي تؤكد إذا كان حقيقي أو غير ذلك.
صحيا: حاول أن تمارس رياضة المشي فهى سوف تساعدك على إنقاص وزنك وتجديد نشاطك.
الثور
مهنيا: قد تقابلك بعض الصعوبات التي تعطلك عن تنفيذ خططك العملية، ولكن بهدوئك وحكمتك سوف تتخطى ذلك.
عاطفيا: تعيش حالة من التفاهم والرومانسية مع الحبيب، لا تدع المشاكل الصغيرة تفسد عليكما هذا الحب.
صحيا: تناولك للوجبات السريعة يتسبب في زيادة وزنك وتعب في جهازك الهضمي، حاول إدخال الأطعمة الصحية لتحافظ على جسمك.
الجوزاء
مهنيا: تملك الكثير من الافكار المقنعة للجميع التي تساعدك على إنجاز عملك ووصولك لهدفك بشكل كبير.
عاطفيا: من الممكن الدخول في علاقة عاطفية أو الرجوع لعلاقة من الماضي فيها انجذاب كبير رغم أنه شخص مختلف عنك كثيرا.
صحيا: صحتك جيدة ولديك طاقة لإنجاز العديد من المهام ولكن حاول الاسترخاء ولا تستنزف طاقتك على أي شئ غير مفيد لك.
السرطان
مهنيا: ابتعد عن الأشخاص كثيرين الانتقاد واهتم بعملك أكثر، فكرة جديدة قد تتحول لمشروع مثمر.
عاطفيا: تغيرات إيجابية في علاقتك العاطفية تشعرك بالسعادة وتقربك من الحبيب.
صحيا: من الممكن أن تشعر ببعض الإعياء نتيجة إهمالك لصحتك، استشر الطبيب والتزم بتعليماته.
الأسد
مهنيا: فرصة جديدة لك حاول أن تستغلها لصالحك، سوف يكون لها عائد مادي جيد خلال الفترة القادمة.
عاطفيا: علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد حاول الاعتناء بشريكك لأنه يحتاج الاهتمام منك.
صحيا: تعاني بعض المشكلات الصحية مثل الضغط والصداع النصفي بسبب كثرة الضغوطات والتفكير المستمر.
العذراء
مهنيا: أدائك في مجالك متميز مما ينعكس على عملك واهتمامك به، تجنب المشاكل مع زملائك في العمل.
عاطفيا: تحتاج الكثير من الصبر للتعامل مع شريكك، كن حذر معه في تعاملك وكلامك حتى لا تزيد توتر العلاقة بينكما.
صحيا: تشعر بالتحسن من بعض الاعراض التي كانت تزعجك الفترة الماضية بسبب تقلبات الطقس.
الميزان
مهنيا: أنت في حالة مزاجية جيدة وذلك سوف ينعكس على عملك بشكل كبير وتستطيع إنجاز جميع مهامك بنجاح وسهولة.
عاطفيا: بداية جديدة لك تزيد من تفاهمك وقربك من الشريك وهذا سيزيد بينكما الحب بشكل كبير.
صحيا: كنت تعاني من مشاكل صحية الفترة السابقة ولكن سوف تبدأ بالتشافي وتتحسن صحتك كثيرا.
العقرب
مهنيا: قم بمراجعة أعمالك السابقة وتأكد من عدم وجود أخطاء بها، ضع الخطط التي تساعدك على تحسين عملك والتركيز أكثر.
عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك بشكل كبير هناك أطراف أخرى تحاول التدخل بينكما حاول التصدي لهذه المحاولات حتى لا تتفاقم الأمور بينكما.
صحيا: صحتك غير جيدة قد تعاني من وجع بالمعدة وعسر هضم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي نتيجة للتوتر والضغوطات كن حذر.
القوس
مهنيا: حاول أن لا تضغط نفسك وأعصابك أكثر من ذلك وكن مرن في عملك وفكر جيدا حتى لا تأخذ القرارات الخاطئة.
عاطفيا: قد تخطأ في تقييم مشاعرك تجاه الحبيب، لذلك فكر جيدا قبل أن تقرر هل ستستمر في العلاقة أم لا؟.
صحيا: حاول أن تقوي جهاز المناعة لديك بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية هذه الفترة.
الجدي
مهنيا: يصادفك حظ جيد في عملك ويجعلك قادرًا على أخذ خطوة وتنفيذ قرارات سوف يكون لها تأثير كبير عليك الفترة القادمة.
عاطفيا: علاقتك جيدة بالشريك، هذه العلاقة الأنسب لك لذلك حافظ عليها، عليك مشاركة شريكك في جميع مخاوفك وتتحدث بوضوح معه.
صحيا: بسبب التوترات والضغوطات تشعر بأنك تعاني من الإرهاق والأرق، كذلك أنت عرضه لنزلات البرد والسعال حافظ على صحتك أكثر.
الدلو
مهنيا: حاول أن تلتزم أكثر بمواعيد عملك، مشروع جديد تفكر الدخول به سوف يكون له أثر وتحسن كبير في عملك.
عاطفيا: جدد علاقتك مع الحبيب، وانسى الخلافات التي مرت عليكما الفترة الماضية هو في حاجة لوجودك بجانبه.
صحيا: التزم بالإجراءات الوقائية حتى لا تكون عرضة لنزلات البرد والسعال هذه الفترة.
الحوت
مهنيا: عليك تعلم أشياء جديدة تكسر بها الروتين الذي اعتدت عليه في عملك حتى تستطيع جذب انتباه رؤسائك إليك.
عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك تجنبا الحوارات والمناقشات التي تفاقم من المشاكل بينكما هذه الفترة.
صحيا: اعتني بصحتك أكثر إذا كنت تعاني من بعض آلام العظام لا تهمل فيها ولا تؤجل زيارة الطبيب أكثر من ذلك.
الحمل
مهنيا: عملك الجاد يرفع من شأنك وقدرك أمام زملائك ورؤسائك، اجتهادك سبب إعجاب الجميع بك.
عاطفيا: الحب الحقيقي لايرتبط بالكلام ولكن أساسه هو الأفعال والمواقف التي تؤكد إذا كان حقيقي أو غير ذلك.
صحيا: حاول أن تمارس رياضة المشي فهى سوف تساعدك على إنقاص وزنك وتجديد نشاطك.
الثور
مهنيا: قد تقابلك بعض الصعوبات التي تعطلك عن تنفيذ خططك العملية، ولكن بهدوئك وحكمتك سوف تتخطى ذلك.
عاطفيا: تعيش حالة من التفاهم والرومانسية مع الحبيب، لا تدع المشاكل الصغيرة تفسد عليكما هذا الحب.
صحيا: تناولك للوجبات السريعة يتسبب في زيادة وزنك وتعب في جهازك الهضمي، حاول إدخال الأطعمة الصحية لتحافظ على جسمك.
الجوزاء
مهنيا: تملك الكثير من الافكار المقنعة للجميع التي تساعدك على إنجاز عملك ووصولك لهدفك بشكل كبير.
عاطفيا: من الممكن الدخول في علاقة عاطفية أو الرجوع لعلاقة من الماضي فيها انجذاب كبير رغم أنه شخص مختلف عنك كثيرا.
صحيا: صحتك جيدة ولديك طاقة لإنجاز العديد من المهام ولكن حاول الاسترخاء ولا تستنزف طاقتك على أي شئ غير مفيد لك.
السرطان
مهنيا: ابتعد عن الأشخاص كثيرين الانتقاد واهتم بعملك أكثر، فكرة جديدة قد تتحول لمشروع مثمر.
عاطفيا: تغيرات إيجابية في علاقتك العاطفية تشعرك بالسعادة وتقربك من الحبيب.
صحيا: من الممكن أن تشعر ببعض الإعياء نتيجة إهمالك لصحتك، استشر الطبيب والتزم بتعليماته.
الأسد
مهنيا: فرصة جديدة لك حاول أن تستغلها لصالحك، سوف يكون لها عائد مادي جيد خلال الفترة القادمة.
عاطفيا: علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد حاول الاعتناء بشريكك لأنه يحتاج الاهتمام منك.
صحيا: تعاني بعض المشكلات الصحية مثل الضغط والصداع النصفي بسبب كثرة الضغوطات والتفكير المستمر.
العذراء
مهنيا: أدائك في مجالك متميز مما ينعكس على عملك واهتمامك به، تجنب المشاكل مع زملائك في العمل.
عاطفيا: تحتاج الكثير من الصبر للتعامل مع شريكك، كن حذر معه في تعاملك وكلامك حتى لا تزيد توتر العلاقة بينكما.
صحيا: تشعر بالتحسن من بعض الاعراض التي كانت تزعجك الفترة الماضية بسبب تقلبات الطقس.
الميزان
مهنيا: أنت في حالة مزاجية جيدة وذلك سوف ينعكس على عملك بشكل كبير وتستطيع إنجاز جميع مهامك بنجاح وسهولة.
عاطفيا: بداية جديدة لك تزيد من تفاهمك وقربك من الشريك وهذا سيزيد بينكما الحب بشكل كبير.
صحيا: كنت تعاني من مشاكل صحية الفترة السابقة ولكن سوف تبدأ بالتشافي وتتحسن صحتك كثيرا.
العقرب
مهنيا: قم بمراجعة أعمالك السابقة وتأكد من عدم وجود أخطاء بها، ضع الخطط التي تساعدك على تحسين عملك والتركيز أكثر.
عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك بشكل كبير هناك أطراف أخرى تحاول التدخل بينكما حاول التصدي لهذه المحاولات حتى لا تتفاقم الأمور بينكما.
صحيا: صحتك غير جيدة قد تعاني من وجع بالمعدة وعسر هضم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي نتيجة للتوتر والضغوطات كن حذر.
القوس
مهنيا: حاول أن لا تضغط نفسك وأعصابك أكثر من ذلك وكن مرن في عملك وفكر جيدا حتى لا تأخذ القرارات الخاطئة.
عاطفيا: قد تخطأ في تقييم مشاعرك تجاه الحبيب، لذلك فكر جيدا قبل أن تقرر هل ستستمر في العلاقة أم لا؟.
صحيا: حاول أن تقوي جهاز المناعة لديك بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية هذه الفترة.
الجدي
مهنيا: يصادفك حظ جيد في عملك ويجعلك قادرًا على أخذ خطوة وتنفيذ قرارات سوف يكون لها تأثير كبير عليك الفترة القادمة.
عاطفيا: علاقتك جيدة بالشريك، هذه العلاقة الأنسب لك لذلك حافظ عليها، عليك مشاركة شريكك في جميع مخاوفك وتتحدث بوضوح معه.
صحيا: بسبب التوترات والضغوطات تشعر بأنك تعاني من الإرهاق والأرق، كذلك أنت عرضه لنزلات البرد والسعال حافظ على صحتك أكثر.
الدلو
مهنيا: حاول أن تلتزم أكثر بمواعيد عملك، مشروع جديد تفكر الدخول به سوف يكون له أثر وتحسن كبير في عملك.
عاطفيا: جدد علاقتك مع الحبيب، وانسى الخلافات التي مرت عليكما الفترة الماضية هو في حاجة لوجودك بجانبه.
صحيا: التزم بالإجراءات الوقائية حتى لا تكون عرضة لنزلات البرد والسعال هذه الفترة.
الحوت
مهنيا: عليك تعلم أشياء جديدة تكسر بها الروتين الذي اعتدت عليه في عملك حتى تستطيع جذب انتباه رؤسائك إليك.
عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك تجنبا الحوارات والمناقشات التي تفاقم من المشاكل بينكما هذه الفترة.
صحيا: اعتني بصحتك أكثر إذا كنت تعاني من بعض آلام العظام لا تهمل فيها ولا تؤجل زيارة الطبيب أكثر من ذلك.