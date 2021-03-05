موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

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قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021





ومسرحية. اللوكاندة من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، والإشراف العام عمرو كمال، ومنتج فني فتحي إسماعيل.