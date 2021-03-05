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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:35 م
مسرحية اللوكاندة
مسرحية اللوكاندة
حسين الجندي
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يقدم «الدستور» موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة، حيث تواصل قناة dmc، عرض تجاربها المسرحية الجديدة، من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً وهي مسرحية "اللوكاندة" وهو من إنتاج سينرجي، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي.

موعد عرض مسرحيه اللوكاندة

ويقدم العرض المسرحي اللوكاندة للجمهور كل يوم جمعة حيث اختارت سينرجي أن يكون يوم يتواجد فيه الجمهور بشكل أكبر في المنزل حتى يتاح مشاهدة العرض بشكل جيد خاصة بعد أن حقق العرض المسرحي اللوكاندة نجاحا كبيرا منذ عرضه للجمهور بالمسرح لينتقل بعدها للعرض للجمهور عبر شاشة تليفزيون.

قنوات عرض عرض مسرحيه اللوكاندة

تعرض المسرحية على قناة dmc الجمعة من كل أسبوع، وجاء عرض مسرحية اللوكاندة الأكثر بحثا على جوجل وخاصة في موعد عرض المسرحية بعد أن نجحت العروض الأولى التي قدمت في الجمعات المختلفة بينما كانت قد حققت المسرحية نجاحا من قبل نظرا لحضور عدد كبير من الفنانين في العرض المسرحي للجمهور على خشبة مسرح الريحاني منهم الفنان مصطفى خاطر، والذي أشاد بفكرة العرض وأداء الممثلين، خاصة أن العرض يعتمد على سيت كوم على خشبة المسرح من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب اللوكاندة التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

فريق عمل مسرحيه اللوكاندة


ويشارك في بطولة عرض مسرحية اللوكاندة عدد كبير من النجوم من بينهم أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، وأحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، محمد عصام، وشريف حسني.

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ومسرحية. اللوكاندة من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، والإشراف العام عمرو كمال، ومنتج فني فتحي إسماعيل.

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