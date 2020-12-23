

ويشهد رمضان المقبل 2021، تقديم نوعية مختلفة من الأعمال الدرامية، بينما سوف تكشف تلك الأعمال عن لقاءات قوية بين ثنائيات الدراما المختلفة لنجوم كبار كان كل واحد منهم له عملًا منفردًا على سبيل المثال مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وغيرها من الأعمال الفنية.



قائمة مسلسلات رمضان 2021 مسلسل الاختيار 2 في البداية فقد بدأ المخرج بيتر ميمي منذ ما يقرب من شهرين تصوير مسلسل "الإختيار الجزء الثاني، والذي عرض منه الجزء الاول في رمضان 2020، وهو العمل الذي يجمع ثنائي قوي هو الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان احمد مكي في أول لقاء بينهما، بينما كشفوا في تصريحات سابقة انهما درسوا الإخراج سويًا وبينهما معزة خاصة تجمعهم تمنوا ان تظهر خلال العمل الذي تنتجه شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. ويشهد رمضان المقبل 2021، تقديم نوعية مختلفة من الأعمال الدرامية، بينما سوف تكشف تلك الأعمال عن لقاءات قوية بين ثنائيات الدراما المختلفة لنجوم كبار كان كل واحد منهم له عملًا منفردًا على سبيل المثال مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وغيرها من الأعمال الفنية.في البداية فقد بدأ المخرج بيتر ميمي منذ ما يقرب من شهرين تصوير مسلسل "الإختيار الجزء الثاني، والذي عرض منه الجزء الاول في رمضان 2020، وهو العمل الذي يجمع ثنائي قوي هو الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان احمد مكي في أول لقاء بينهما، بينما كشفوا في تصريحات سابقة انهما درسوا الإخراج سويًا وبينهما معزة خاصة تجمعهم تمنوا ان تظهر خلال العمل الذي تنتجه شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

المؤلف عبد الرحيم كمال يشارك بـ مسلسل «نجيب زاهي زركش» و«القاهرة كابول» لم يكن هذا العمل هو الوحيد الذي سيقدمه المنتج تامر مرسي، بل هناك سلسلة أعمال قوية من ضمنها أيضًا مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للنجم الكبير الدكتور يحيي الفخراني وعدد كبير من النجوم الكبار والكوميديين، وهو العمل الذي كشف صناعه من قبل علي أنه لا ينتمي الي الأعمال الكوميديا الصريحة بل هو عمل اجتماعي من الدرجة الاولي، ويشارك في بطولته كل من الفنانة أنوشكا، والفنانة رنا رئيس، والفنان رامز أمير، وكل من كريم عفيفي وهو من اخراج نجل بطل العمل للمخرج شادي الفخراني ومن تأليف عبدالرحيم كمال.



ويعد مسلسل "نجيب زاهي زركش"، هو العمل الأول للمؤلف، والذي يشارك بعمل أخر في المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة النجمين خالد الصاوي، وطارق لطفي، وهو المسلسل الذي كان من المنتظر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولكن تأجل بسبب ظروف الكورونا وظروف خاصة بتصويره خارج البلاد، وهو من اخراج حسام علي ومن انتاج سينرجي أيضًا.

دراما رمضان علي صفيح ساخن وتشهد الدراما الرمضانية مسابقة ومنافسة قوية بين النجوم سواء في مسلسل واحد او منافسات مع اعمال اخري حيث يظهر الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة في منافسة ستكون علي صفيح ساخن سوف تجعل المسلسل في القائمة الأولي للمتابعة من جانب الجمهور، وهو العمل الذي يقوم بإخراجه المخرج محمد سامي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين.



ضمن الاعمال التي ستشعل المنافسة هو مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجم أحمد عز، وهو من ضمن الاعمال التي لغي عرضها في رمضان الماضي، ويشارك في بطولته كل من هند صبري، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندي موسي، وهشام سليم، وأخرون وهو من انتاج سينرجي ايضًا، ومن اخراج احمد علاء، وتأليف باهر دويدار.



مسلسل الملك أحمس لعمرو يوسف

وبعد غياب طويل عن الدراما العام الماضي، يعود الفنان عمرو يوسف من خلال مسلسل "الملك أحمس"، وهو عمل تاريخي مأخوذ عن وراية كفاح طيبة للاديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك ومحمد فراج ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي، بينما في المقابل ينافس الفنان محمد عادل امام بمسلسل "النمر" وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وسوف يتم البدء في تصويره خلال أيام بعد تجهيز بطله للدور بشكل كبير.



وهناك عدد كبير من الاعمال الأخري من بينها مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة الفنانة ليلي علوي، ومسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، ومسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفي شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل "لحم غزال"، بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وأخرون، ومسلسل "كل ما نفترق"، بطولة الفنانة ريهام حجاج واحمد فهمي وأخرون.

يبحث الكثير من متابعي الأعمال الدرامية عن قائمة مسلسلات شهر رمضان القادم 2021؛ حيث يبدأ العام الجديد 2021 بالكشف عن الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني المقبل.