روسيا: نرغب فى تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، رغبة بلاده في تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول الأوضاع في سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية ودول المنطقة.ونقلت وكالات روسية عن أنطونوف قوله- في تصريحات نشرت على فيسبوك: "من مصلحة روسيا توحيد الجهود في مكافحة جائحة (كوفيد-19) والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغير المناخ فضلًا عن مواصلة برنامج الفضاء المشترك وحماية بيئة القطب الشمالي".وفيما يتعلق بالمزاعم الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في روسيا، شدد أنطونوف على أنها "غير مقبولة"، معربًا عن رفضه لما تبثه أمريكا بالوضع حول الناشط الروسي أليكسي نافالني، موضحًا أن الأخير مواطن روسي أدين بجرائم اقتصادية من محكمة روسية وفقا للقانون.ولفت أنطونوف إلى أن الدعوات لإطلاق سراح "نافالني" مرفوضة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تسمى في الممارسة الدولية تدخلًا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة.