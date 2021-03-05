اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة انتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (57) تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.- الحقوق والحريات.- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.- التضامن الاجتماعى.- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.- تنظيم الأسرة.- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.