الثروة السمكية وتنميتها.. اختصاصات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية، حيث نصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (56) تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:- الإنتاج الزراعى.- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.- الأمن الغذائى والأمن المائى.- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.- الثروة السمكية وتنميتها.- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.- تشجيع الصادرات الزراعية.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.