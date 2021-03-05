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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 15 ألفًا و829 إصابة جديدة و263 وفاة بكورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألفًُا و829 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و766 ألفًا و490 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أورده موقع "بولاند.إن" اليوم في نسخته باللغة الإنجليزية، أنها سجلت، على مدار أمس الخميس، 263 وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 44 ألفًا و912 وفاة.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليًا مليونا و459 ألفًا و564 مريضًا، بينما وصل عدد الحالات النشطة في بولندا إلى 262 ألفصا و14 حالة على مستوى البلاد.

جدير الذكر أن بولندا أجرت عملية تلقيح لما يصل إلى 3 ملايين و791 ألفًا و577 شخصًا من مواطنيها.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 116 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و583 ألف شخص.

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