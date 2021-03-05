بعد تصديق الرئيس.. اختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجل الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (47) فتختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالآتي:- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.- مسائل النقد والائتمان والادخار.- سياسة الأجور والأسعار.- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.- الاتفاقات الاقتصادية.- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.