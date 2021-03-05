وزيرة الثقافة تتفقد حديقة فريال (فيديو)

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، حديقة فريال بحي الشرق في بورسعيد، التي شهدت حفل افتتاح قناة السويس القديمة، وذلك في ثاني أيام زيارتها للمحافظة وبرفقة الفنان هاني شاكر.وأشادت الوزيرة بمحتويات الحديقة التي شهدت عام 1869 الحفل المهيب لافتتاح قناة السويس القديمة، وما تضمنته عملية تطوير الحديقة من 3 منصات للاحتفال تمثل 3 منصات خضراء جرى إنشائها لحفل افتتاح القناة خصصت الكبرى وقتها للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.كما تضمنت أعمال التطوير مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة، فضلا عن كوبري خشبي وعدد من الجداريات التي تحكي مقتطفات من تاريخ بورسعيد، بالإضافة إلى مسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية.