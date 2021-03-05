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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة توافق على تصدير «كتاكيت بياض» إلى غانا وليبيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:30 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة، الامر يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن إنتاجنا من بيض المائدة خلال عام 2020 حوالى 13 مليار بيضة ولدينا الإكتفاء الذاتى،وأضاف أنه تم إعتماد مصر من ضمن الدول التى تعتمد المنشأت المعزولة طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE وتم تسجيل 14 منشأة انتاج داجنى معزولة، وجارى الأن دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشأت المعزولة، وقد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة مما يسهل التصدير من خلالها.

أضاف نائب الوزير أن الوزارة إتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنمية وزيادة إنتاجنا الداجنى والمتمثلة فى تبسيط إجراءات تراخيص كافة مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، مما يعمل على رفع كفاءة المنشأة وزيادة معدلات أداء الطيور داخلها، وكذلك عقد البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وماله من أثار مترتبة على زيادة الإنتاج وتقليل نفقات وتكلفة الإنتاج وزيادة العائد الإقتصادى.

من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الوزارة تفتح أفاق جديدة للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بتخصيص 9 مواقع فى 4 فى محافظة قنا، 2 فى الأقصر، 2 فى الوادى الجديد، 1 فى شمال سيناء، وجارى تسجيل 13 موقع أخرين تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف سليمان ان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يناشد مربى الدواجن الإستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة والوزارة لتطوير ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة 5% وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى فى هذا الشأن وذلك من خلال التقدم إلكترونيًا عبر أرقام واتساب القطاع(01558626681- 01558626682).

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