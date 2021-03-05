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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: زيارة بابا الفاتيكان للعراق دفعة لإرساء سلام حقيقي

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
وكالات
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رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون بوصول البابا فرنسيس إلى العراق، آملًا ان تشكل هذه الزيارة دفعة لارساء سلام حقيقي يحتاجه العراقيون كما سائر شعوب المنطقة.

وكتب الرئيس عون على صفحته الرسمية على "تويتر"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية" أهلًا بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الارض التي طالما كانت موطىء لقاء الحضارات والأديان والثقافات".

وأضاف " كلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعًا لإرساء سلام حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".

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