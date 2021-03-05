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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الثقافة تتفقد متحف النصر الحديث (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، متحف النصر للفن الحديث أسفل النصب التذكاري بميدان الشهداء، وذلك في ثاني أيام زيارتها للمحافظة، بحضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وأشادت الوزيرة خلال جولتها بالمتحف، بما يضمه من 75 عملًا فنيًا لكبار فناني مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلي من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام.

ويعتبر متحف النصر هو متحف للفن التشكيلي، وأنشئ في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها، وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد، كما يتبنى توصيل رسالة الفن والإبداع الراقي، ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام به، ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

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