ضبط صاحب شركة استولى على 3.2 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 أشخاص، مقيمين بالقاهرة، ضد كل من صاحب شركة للتوريدات، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والخردة وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.و أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام سالفي الذكر بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 3 ملايين و200 ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين وقاما بترك محل إقامتهما هربًا من مُطاردة ضحاياهما.وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.يأتي ذلك في أطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.