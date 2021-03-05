رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب شركة استولى على 3.2 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:18 م
ضبط صاحب شركة استولى
ضبط صاحب شركة استولى
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 أشخاص، مقيمين بالقاهرة، ضد كل من صاحب شركة للتوريدات، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والخردة وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.

و أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام سالفي الذكر بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 3 ملايين و200 ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين وقاما بترك محل إقامتهما هربًا من مُطاردة ضحاياهما.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في أطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«الترتيب المعجمي عند العرب».. بثقافة السويس

بعد بورسعيد.. الثقافة تدرس اختيار محافظة عاصمة الثقافة المصرية لـ 2022

«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو

صدور طبعة جديدة كليا من «سر المعبد» لـ ثروت الخرباوي