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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جارديان» تختار مسجد السلطان برقوق كأفضل 10 زيارات افتراضية في العالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:08 م
مسجد السلطان برقوق
مسجد السلطان برقوق
فاتن غلاب
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اختار ملحق السياحة والسفر بموقع جريدة الجارديان البريطانية، الزيارة الافتراضية الخاصة بمسجد ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز بالقاهرة التاريخية كأحد أفضل 10 زيارات افتراضية لأروع الأبنية في العالم.

ونشر الموقع صورة لمسجد ومدرسة السلطان برقوق من الداخل كما نشر الرابط الإلكتروني الخاص بالزيارة الإفتراضية، وأوصى قرائه بمشاهدة هذه الزيارة، كما كتب ملخص عن تاريخ المسجد والمدرسة ومكوناتها المعمارية والفنية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أطلقت هذه الزيارة الافتراضية ضمن عدة زيارات افتراضية أطلقتها بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية العريقة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتقع جامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية الجراكسة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، في سنة 786هـ 1384م، وافتتحت في سنة (788هـ 1386م)، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم. وتعد تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية.

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