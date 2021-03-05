«محامين سوهاج» تنظم دورات تدريبية عن الإقرار الضريبي الإلكتروني

أعلنت لجنة الشباب في نقابة المحامين بمحافظة سوهاج، وبالتنسيق مع اللجنة الثقافية ولجنة العلاقات العامة والاعلام الفرعية، وبالتعاون مع مركز التدريب الضريبي بسوهاج، عن عمل ندوة يحاضر فيها الدكتور عصمت بنيامين رزق الله، مدير عام فحص مأمورية ضرائب أسيوط، عن كيفية عمل الإقرار الضريبي إلكترونيا.وقال محمد فواز عضو، مجلس نقابة المحامين بسوهاج عن مقعد الشباب ورئيس اللجنة، أن هذه المحاضرة هي البداية لعدة ندوات ومحاضرات وبروتوكولات تعاون بين نقابة المحامين وجهات أخري مختلفة لتقديم كل ما يحتاجه المحامي الشاب، مضيفا أن لجنة الشباب بنقابة المحامين بسوهاج ستشهد حراكا نقابيا ملحوظا الفترة المقبلة.من جانبه قال عبد الرحمن، شكر رئيس اللجنة الثقافية والدينية، أن أمر التثقيف داخل نقابة المحامين سواء التثقيف العلمي أو الاجتماعي أو حتي السياسي، سيشهد اهتمام كبير الفترة المقبلة علي مستوي محافظة سوهاج.وأضاف حسام القاضي عضو المجلس عن البلينا ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، أن هذه المحاضرة هي البداية فقط وأن مجلس النقابة قد وضع خطة زمنية لتقديم عدة خدمات ملموسة لجموع محامي سوهاج.