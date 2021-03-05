طائرة البابا فرنسيس تدخل الأجواء العراقية متوجهة نحو بغداد

دخلت قبل قليل، طائرة البابا فرنسيس الأجواء العراقية متوجهة نحو بغداد، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وغادر البابا فرنسيس روما اليوم الجمعة متوجها إلى العراق في زيارة غير مسبوقة هي الأولى له إلى الخارج منذ انتشار وباء كوفيد-19 على ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في الطائرة البابوية.