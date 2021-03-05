الدعاية الانتخابية تزين جدران نقابة الصحفيين في الجمعية العمومية (صور)

زينت لافتات الدعاية الانتخابية واجهة نقابة الصحفيين وشارع عبد الخالق ثروت التي يتواجد به مقرها الرئيسي، استعدادا لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة والتسجيل في كشوف الحضور.وطبقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي إجراءات السلامة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حيث شددت على ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الداخلين للمقر بالسوائل والمطهرات، حيث توافد المئات منذ العاشرة صباحا للمشاركة في التسجيل لإكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.وعقدت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، علي مقعد النقيب، و6 أعضاء مجلس النقابة، اجتماعا بالمرشحين، والذي اتفق الجميع خلاله على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء كورونا.