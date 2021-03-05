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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لإنقاذ 11 صيادًا من قبل غرق مركب بالجونة

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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شائعات كثيرة أُطلقت في الساعات الماضية بشأن غرق مركب "نعمة الله"، التي كان بها 11 صيادًا، والذين استغاثوا بالحكومة بعد شحوط المركب بسبب ثقب خزان الوقود، وبعد تحرك الحكومة بشكلٍ سريع نجحت الأجهزة المعنية في إنقاذهم.

- استغاثة الصيادين

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 صيادًا من الغرق بعد تعرض مركب تقلهم تسمى "نعمة الله" ورقمها 44497، للشحوط بالقرب من جزيرة الجيثوم، وذلك عقب تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب، بسبب ثقب بخزان الوقود.

و قال محافظ البحر الأحمر أنه تابع على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان على طاقم المركب، وأجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الاتصالات بالجهات المختصة لإنقاذهم.

-إنقاذ الصيادين بنجاح

و أكد المحافظ أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ الصيادين بنجاح، رغم ارتفاع أمواج البحر وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى فى تشغيل المركب، بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

كما كشف عن أن الجهات المختصة تمكنت من إنقاذ طاقم المركب بالكامل، وذلك بعدما نقلتهم على مركب صيد اسمها "كرم الله"، وهم في طريقهم إلى منازلهم الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم التمكن من إنقاذ المركب "نعمت الله" وغرقت، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية للاطمئنان على الصيادين، وطمأنة أسرهم.

و أشار إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف في استقبالهم بمجرد وصولهم إلى البر لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم والاطمئنان عليهم.

- المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل الواقعة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه تم إنقاذ طاقم صيد مركب "نعمة الله" بالكامل، والتي تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " بالتواصل مع الأجهزة المعنية بالموضوع الخاص بإنقاذ طاقم المركب تم إنقاذ طاقم المركب بالكامل الساعة السابعة صباحا تقريبا بالتعاون مع أجهزتنا ورجالتنا اللي مبيناموش، وتم نقلهم إلى الشاطئ ومازال المركب شاحط بالشعب المرجانية.. تحيا مصر".

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