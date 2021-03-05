البابا فرنسيس يرسل التحية للرئيس والشعب الفلسطيني

أرسل البابا فرنسيس التحية للرئيس الفلسطينى محمود عباس، والشعب الفلسطينى، متمنيا أن ينعم الله عليهم بالبركة والسلام والإزدهار.جاءت تحية البابا أثناء مرور طائرته فوق الأجواء الفلسطينية في طريقها إلى العراق.جاء ذلك في برقية أرسلها قداسة البابا فرنسيس اليوم الجمعة للرئيس محمود عباس أثناء مروره بالأجواء الفلسطينية.