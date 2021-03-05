طقس «الجمعة» يجمع الصيف والشتاء في يوم واحد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة، سيشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وحركة الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، فيما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويُصبح دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.وقال «شاهين» في تصريحات خماصة لـ«الدستور»، أن الطقس الدافئ سيكون ملحوظًا للجميع على شمال الصعيد، كما سيكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وحركة الرياح معتدلة، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ما يستلزم ضرورة توخي السائقين الحذر أثناء القيادة، منعا لتكرار الحوادث التي تحدث بشكل ملحوظ في الشبورة.ونوه بأن الطقس اليوم الجمعة، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، كما سيكون شديد البرودة أيضًا على السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.وعن درجات الحرارة، أشار «شاهين»، إلى أن درجات الحرارة ستكون اليوم الجمعة كالتالي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.كانت الأيام الماضية قد شهدت اضطرابًا في الطقس بشكلٍ ملحوظ للجميع، حيث ازدادت برودة الطقس بشكل كبير وانخفضت درجات الحرارة وتبعها أمطار غزيرة ومتوسطة على كافة محافظات مصر، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس.