المقادير:

خطوات التحضير:

يحب الكثير من الناس، وخاصة الأطفال تناول كيكة البرتقال، ويفضلونها عن كيكة الحليب لأنها تتميز بمذاقها الشهي، ويحبون تناولها مع الحليب او الشاي.لذا تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بأسهل الخطوات لتقدميها لأسرتك بكل الحب.- الدقيق: 2 كوب دقيق أبيض فاخر.- السكر: 1 كوب سكر أبيض ناعم.- الزيت: 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي يستحسن زيت عباد شمس.- العصير: 1 كوب وربع عصير برتقال فريش.- البيض: 3 بيضات أحمر.- البيكينج بودر: 1 ملعقة صغيرة.- قشر البرتقال: قشر ثمرتان برتقال كبيرتان.- الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة.- يخلط في وعاء كبير الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ويترك الخليط جانبًا.- يخلط البيض والسكر في الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر تماما ثم تضاف قشور البرتقال والزيت وعصير البرتقال ويخلطوا جيدًا حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.- يتم وضع البيض على الدقيق ويضرب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيف.- يوضع الخليط في صينية او قالب مبطن بورق الزبدة او مدهون ومرشوش بالدقيق او مرشوش بالبقسماط الناعم.- ثم تدخل الفرن حتى تنضج كيكه البرتقال وتتحمر من فوق وتقدم.