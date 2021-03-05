رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:11 ص
كيكة البرتقال الهشة
كيكة البرتقال الهشة
سلمى بدر
طباعة
يحب الكثير من الناس، وخاصة الأطفال تناول كيكة البرتقال، ويفضلونها عن كيكة الحليب لأنها تتميز بمذاقها الشهي، ويحبون تناولها مع الحليب او الشاي.

لذا تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بأسهل الخطوات لتقدميها لأسرتك بكل الحب.

المقادير:
- الدقيق: 2 كوب دقيق أبيض فاخر.
- السكر: 1 كوب سكر أبيض ناعم.
- الزيت: 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي يستحسن زيت عباد شمس.
- العصير: 1 كوب وربع عصير برتقال فريش.
- البيض: 3 بيضات أحمر.
- البيكينج بودر: 1 ملعقة صغيرة.
- قشر البرتقال: قشر ثمرتان برتقال كبيرتان.
- الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة.

خطوات التحضير:
- يخلط في وعاء كبير الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ويترك الخليط جانبًا.
- يخلط البيض والسكر في الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر تماما ثم تضاف قشور البرتقال والزيت وعصير البرتقال ويخلطوا جيدًا حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.
- يتم وضع البيض على الدقيق ويضرب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيف.
- يوضع الخليط في صينية او قالب مبطن بورق الزبدة او مدهون ومرشوش بالدقيق او مرشوش بالبقسماط الناعم.
- ثم تدخل الفرن حتى تنضج كيكه البرتقال وتتحمر من فوق وتقدم.

موضوعات متعلقة

تصريحات الرئيس السيسى عن «سد النهضة» تتصدر اهتمامات الصحف

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الصور

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

إلغاء تحذيرات تسونامي في جنوب المحيط الهادئ بعد زلازل عنيفة

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حفل لمحمد يحيى ببيت العود.. الأربعاء

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين