وزيرة الثقافة تشهد افتتاح قاعة السفيرة فايزة أبوالنجا (فيديو)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، قاعة «فايزة أبوالنجا» بديوان عام المحافظة بحضور السفيرة فايزة أبو النجا وأشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.وجرى عرض فيديو بالقاعة يتضمن الإنجازات التي شهدتها بورسعيد خلال السنوات الماضية في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.وتشغل فايزة أبو النجا منصب المستشار الحالي لرئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، وهي من مواليد 12 نوفمبر 1951 في مدينة بورسعيد، وشغلت سابقًا منصب وزيرة دولة للشئون الخارجية في وزارة عاطف عبيد، ثم وزيرة التعاون الدولي في وزارتي أحمد نظيف الأولى والثانية، ثم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارات أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري الثانية، وفي 5 نوفمبر 2014 أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيينها مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، لتصبح السيدة الأولى في مصر التي تتولى هذا المنصب.