بعد اعتذار أحمد حلمى.. انطلاق الموسم الثانى من «نجوم صغار»

أعلنت شبكة قنوات MBC عن موعد انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج نجوم صغار little big stars وهو يوم 8 مارس الجاري.يقدم هذا الموسم لاعب كرة القدم السابق ياسر القحطاني بعدما اعتذر الفنان أحمد حلمي عن عدم تقديمه رغم تحقيق الموسم الأول منه نجاحا كبيرا، وجاء اعتذاره بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية وليس بسبب خلافات مادية، كما أشيع.وأعلنت شبكة mbc عن التحضير للموسم الثاني منذ فترة طويلة، واستقبال طلبات الأطفال الذين يرغبون في المشاركة بالبرنامج."نجوم صغار" هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي Little Big Shots وهو البرنامج الترفيهي الأكثر مشاهدة في أمريكا 2016، حيث عرض منه 5 مواسم وقدمه ستيف هارفي.