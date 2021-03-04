محافظ قنا يتفقد مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يرافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين، حيث تابع سير العمل بالمركز من قسم العلاج الطبيعي والجاكوزي وحضانة أطفال لذوي الاحتياجات الخاصة، واختتم زيارته بفرن العيش الخاصة بمرضي حساسية القمح ومرضى التمثيل الغذائي pku.وأوصى محافظ قنا خلال جولته التفقدية بجودة الخامات المستخدمة في صناعة الخبر المقدمة لأبنائنا مرضى حساسية القمح والتمثيل الغذائي بالمركز.