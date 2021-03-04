طلاب بالثانى الثانوى: امتحانات اليوم سهلة.. ولا مشاكل فى «السيستم»

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، من تأدية امتحان اللغة الأجنبية وعلم النفس منذ قليل، بمدارس مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة.ورصدت "الدستور" آراء بعض الطلاب، حيث قال علي خالد، أحد طلاب مدرسة السادس الثانوية بنين، إن امتحان مادة اللغة الأجنبية من الكتاب المدرسي ولا يوجد أي صعوبات، وكان في مستوي الطالب المتوسط، مضيفًا «وعلم النفس كمان».وأكد حسين محمد، سهولة امتحاني اللغة الأجنبية وعلم النفس، وأنه اعتمد على الكتاب المدرسي، نافيًا وجود أي مشاكل في «السيستم».فيما قال بعض الطلاب الذي يؤدون الامتحان ورقيًا، إن امتحاني اللغة الأجنبية وعلم النفس، جاء في مستوى الطالب المتوسط دون صعوبات واعتمد على الكتاب المدرسي.ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.