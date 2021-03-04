«التسريب» يسرق فرحة طلاب الثاني الثانوي في مدرسة علي فهمي بالجيزة (فيديو)

أجرى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الفلسفة واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية ولغة أجنبية ثانية فقط لطلاب الشعبة العلمية، بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" بمنطقة الجيزة صباح اليوم الخميس بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.وتواجدت "الدستور" محيط المدرسة لرصد آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث قالت شيماء محسن طالبة بالصف الثاني الثانوي، إن امتحان مادتي الفلسفة واللغة الأجنبية الثانية كانت جيدة وتخلو من الصعوبات، مشيرًا إلى أن التسريب يزعج كافة الطلاب خاصة وأنه يضيع مجهود للطالب المجتهد ويجعله متساوي مع الطالب الغشاش.وأشادت فاطمة إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالامتحان وبمنظومة التعليم الجديدة عمومًا، مؤكدًا أن من الضروري إقناع المدرسين بالمنظومة ليتم إقناع الطلاب بها، خاصة وأن في ظل جهل المعلمين به يصبح من الصعب تعليمه للطالب بمفرده.