أول أغنية خليجية له.. رامي جمال يطرح «بتتجاوز» (فيديو)

طرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم.وعن أغنية "بتتجاوز" كتب الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر:"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع، وأثق في ذوق الجمهور، وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولى وأتمنى لها القبول، وأتمنى دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدًا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".يذكر إن الفنان رامي جمال يعمل حاليًا على طرح ألبومه الجديد بعنوان "ولسه"، وتم طرح أغنيتين حتى الأن الأولى التي تحمل أسم الألبوم من كلمات جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية "ما بتكبريش" وتم طرحها في عيد الحب، وهما من ألحانه من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدي.